Евро-2008: Украина начала за здравие, а кончила за упокой

Мы знали, что будет плохо. Но не знали, что так плохо.

Отборочный турнир к чемпионату Европы-2008 пройден национальной сборной Украины под лозунгом: начали за здравие, а кончили за упокой .

От 6 сентября 2006 года и до начала лета 2007 года украинцы ходили в фаворитах группы В: выигрыши у Грузии, Шотландии, Фарер, Литвы и единственное поражение от чемпионов мира - Италии оставляли неплохие шансы на продолжение борьбы.

И даже «пролет фанерой» 2 июня в Париже 0:2 - это еще не был конец. План-оптимум на 4 очка в сентябрьском дуплете с Грузией и Италией казался вполне реальным, досягаемым, но полярный лисенок, тот самый песец уже неотвратимо подкрадывался к курятнику в Конча-Заспе.

«Главный за всё» в сборной Олег Блохин только на днях, после фиаско в Каунасе, признался, что потерял веру в счастливое завершение отбора еще тогда, когда его подопечные пропустили в Тбилиси катастрофический гол за три минуты до конца игры. Очевидно, что и остальные наши футбольные профи, которым приходилось этой осенью называться игроками национальной сборной, негласно солидаризировались с тренером. А следовательно - безнадежные поражения от Италии, Шотландии, Литвы. Игра, в сущности, до первого пропущенного мяча.

Показательно, что сборная Украины вообще крайне редко одерживает волевые победы: прошлой осенью - в Грузии 3:2, перед этим - аж в 2003 году в Армении 4:3, а еще - вообще трудно вспомнить.

Красноречивым показателем отсутствия желания бороться за победу у этой сборной являются результаты выступлений в гостях: 4 поражения, одна ничья и один выигрыш (у Фарер). Можно согласиться, что против чемпионов и вице-чемпионов мира, как говорят, не попрешь, но привозить «нули» из Глазго, из Каунаса - просто стыдно.

Предматчевые заявления игроков о престиже флага, о том, что нужно не терять лицо, бороться за рейтинг были похожи на плохо ими усвоенную мантру: вроде бы и знали, какие звуки нужно произносить, но сами в душе не верили в их силу. Умерла, так умерла. Сборная, то есть, образца отбора на Евро-2008. Конец истории.

К фарту, который мы, журналисты, с подачи Блохина, приклеили к сборной, оказывается, нужна была еще и закалка, обычная спортивная злоба, упрямство, которое помогает если и не опередить соперника, то по крайней мере не уступить ему.

«Дайте хотя бы за горло подержать!» - говорил незабвенный Николай Яковченко в таких случаях.

Мотивации, видите ли, им не хватало. Так в предпоследнем туре евроотбора какой матч выдал Израиль в ничего не решающем для него матче с Россией, а Молдова, которая раскатала Венгрию 3:0, а Уэльс с Ирландией какое дерби показали! А вчера белорусы доказали, что у фаворитов можно хоть иногда выигрывать, ну, а хорваты вообще шокировали Европу, хотя, кажется, могли бы спокойно раскатать с англичанами гроссмейстерскую ничью. Хорватский слон отныне - лучший друг российского слона.

Может и в самом деле, нашим мастерам не хватает психологической составляющей для уверенной игры? Мы, конечно, далеки от того, чтобы предлагать ввести должность тренера по воспитательной работе или выпускать стенгазету «За победу!», но создается впечатление, что нынешнее поколение игроков, взяв по максимуму от статуса профессиональных футболистов в плане материального, социального обеспечения, забыли еще о каком-то компоненте, очень необходимом для того, чтобы играть по-взрослому. Это все равно, что надеть костюм от «Бриони», а под него нацепить «швейцарские» часы с Троещинского рынка.

В избранном обществе, в нашем случае таком, как футбол на европейском уровне, никакие недостатки в подготовке команды не останутся незамеченными и ненаказанными, особенно когда речь идет о психологической стойкости, умении держать удар, отвечать на него.

Так, может, им Славика Вакарчука дать послушать - «Я не здамся без бою» или стихотворения Сосюры прочитать: «Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами»? Вообще, интересно, насколько эти ребята чувствуют себя национальной сборной, представителями Украинского государства, наконец, просто единой командой, хватает ли им общения вне футбольного поля, какого-то вдумчивого разговора не только о футболе...

Здесь полезно вспомнить о тренерском подходе к формирования сборной. На протяжении последних двух лет главный тренер О.Блохин не раз заявлял, что лучших игроков у него нет и быть не может, поскольку за ними вообще пустота, достойной замены в молодом поколении он не видит. То есть, Блохин априори отрицал возможность собственных кадровых ошибок, полагаясь на «фартовый состав», который запрыгнул в четвертьфинал прошлогоднего чемпионата мира..

Но провальная осень вынудила Блохина к более реалистичным оценкам. «В любом случае на новый отборочный цикл сборной Украины нужная свежая кровь. Той злобы в игре, которая была в прошлом, нам в отборе на Евро-2008 уже не хватало. Можно сказать так: если раньше абсолютно все были голодные и злые, то сейчас кое-кто пресытился, по-видимому, и успокоился", - говорит он.

Верим специалисту, но статистика свидетельствует, что сборная как раз после чемпионата мира еще держала форму, а вот нынешний осенний отрезок провалила. И, выходит, Олег Блохин то ли не заметил первые признаки падения, то ли уже ничего не смог сделать. Помнится, еще в сентябре, после той несчастной ничьей в Тбилиси, он же и предупреждал: если у кого-то из игроков нет мотивации и он может безответственно относится к своему делу, дурака валять на поле - нужно сказать об этом сейчас и в дальнейшем не приезжать в сборную. Буду привлекать молодежь, пригрозил О.Блохин, но и в следующем матче против Италии вышел абсолютно тот же состав, разве что Ротань просидел в запасе. В предпоследнем матче с Литвой опять имели удовольствие видеть те же (!) лица. И только во вчерашней игре против Франции в нашей сборной появились новые люди, но на турнирную ситуацию это уже никак не могло повлиять.

Тяжелая осень выдалась в этом году для всего украинского футбола. К неудаче национальной сборной добавилось поражения молодежки, футзальной сборной, и клубы наши не показали ничего утешительного в еврокубках. Кроме донецкого «Шахтера», подчеркнем, он еще дарит нам надежду, и в этом, как на сегодняшний день, особенная, более высокая, справедливость.

За выступлениями сборной Украины в отборочном цикле Евро-2008 наблюдали:

Юрий Рыбчинский, поэт, народный артист Украины:

- У нашей сборной была очень сложная группа, рассчитывать на то, что мы обойдем итальянцев или французов, можно было лишь теоретически. Кроме того, очень неплохо начала играть сборная Шотландии, у нас сразу появился еще один дополнительный соперник. Так что шансы были призрачными.

В целом я не считаю это выступление сборной каким-то досадным явлением. Сыграли на своем уровне, могли немного лучше, но добыть в борьбе путевку в финал - нереально.

Как оказалось, в сборной не было такого большого выбора исполнителей, чтобы найти замену тем же Шевченко или Воронину, которые большую часть цикла были не в лучшей форме.

Среди нынешнего состава игроков сборной очень мало действительно талантливых футболистов европейского класса. Скажу даже, это обочина современного футбола, какое звено не возьми, защитники, полузащитники или нападающие.

Думаю, у нас еще не подросло поколение футболистов, которое способно выполнять сложные задания. Как их воспитать - я не специалист и у меня нет рецептов, просто мне кажется, что оно должно родиться. Как появилось золотое послевоенное поколение киевского «Динамо», причем замечу, тогда не было специальных государственных программ по поддержке футбола. Талант - это всегда неожиданность и когда он появится, никто не может спрогнозировать. Даже кажется, что чем хуже условия, тем больше вероятность появления настоящего таланта, возьмите те же Бразилию или Аргентину, где футбол - это и хлеб, и религия, и воздух. Сборная Аргентины в свое время выиграла чемпионат мира, когда в стране был экономический спад, деньги на поездку взяли как ссуду в банке. А взгляните на Германию, безусловно, там сейчас действует едва ли не лучшая в мире система подготовки футболистов, а действительно классной сборной у них нет, потому что нет талантов и все тут.

Одна из причин отсутствия великих мастеров в нашем футболе - засилье легионеров, причем дело даже не в количестве их, а в уровне мастерства. Местным незачем у них учиться, легионеры, в сущности, ничем не лучше их, а место в командах занимают, расти нашим не дают.

Так где же Олег Блохин будет брать игроков для сборной, когда у него нет выбора? Он уже подвигся на настоящий спортивный подвиг, когда вывел эту команду в восьмерку лучших команд прошлого чемпионата мира. Но дважды повторить такое невозможно.

Владимир Мунтян, заслуженный тренер Украины, член исполкома Федерации футбола Украины:

- Возможно, дело в психологии, где-то были упущения в настрое футболистов на решающие матчи, кто-то переоценил свои возможности, степень готовности к новому циклу. В целом, спад в игре сборной после прошлогоднего успеха был неминуем, через это проходят все команды, те же Греция, Турция, которые были нашими соперниками на отборе к чемпионату мира. Да и отобрать одну из путевок у Франции или Италии, ну, давайте будем реалистами...

Наши не стали играть хуже, чем в прошлом году, но что-то изменилось в них, это знают лишь они, следовательно заметно изменилась вся игра. Относительно возможной замены на должности главного тренера национальной сборной, то, считаю, что Олег Блохин как опытный специалист способен сделать правильные оценки из этой неудачи и готовить новую команду к новым испытаниям. Федерация футбола заслушает отчет главного тренера и, я думаю, что лучшие его матчи еще впереди.

Олег Олийнык