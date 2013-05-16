Лейтенант одесской милиции стала чемпионкой Европы по каратэ

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, старший инспектор сектора кадрового обеспечения Ильичевского горотдела милиции Серегина на чемпионате Европы по каратэ, который завершился в Будапеште (Венгрия) несколько дней назад, завоевала золотую медаль.

В чемпионате принимали участие 460 каратистов национальных федераций старше 18 лет из 50 европейских стран. Серегина выступала в весовой категории до 61 кг, в которой принимали участие 30 каратистов.

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«В первой схватке с большим преимуществом 5:0 она выиграла в представительницы с Англии, затем одержала победу и во второй схватке над испанской каратисткой со счетом 2:0. В третьем - со счетом 1:0 добилась преимущества над соперницей с Израиля и прошла в следующий круг. В полуфинале Серегина встретилась со спортсменкой из Боснии и Герцеговины. Анита не подвела и на этот раз. Правильная тактика, непреодолимое желание быть в финале открыло у нее второе дыхание, и со счетом 2:1 наша каратистка победила. В финале Анита встретилась с каратисткой из Сербии, которую также победила со счетом 2:1», - сообщили в отделе.

В отделе уточнили, что, таким образом, впервые в истории Украины 22-летняя Серегина завоевала чемпионское звание по версии WKF.

Отмечается, что у Серегиной большой опыт участия в международных соревнованиях по каратэ подобного уровня. С 2008 года она ежегодно проходит отбор в национальную сборную и защищает честь Украины на чемпионатах Европы и мира. Серегина - многократная чемпионка Украины, а также призер и победитель ряда международных турниров. В мае 2012 года в Испании она заняла второе призовое место и получила серебряную медаль.