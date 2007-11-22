Стив Макларен уволен с поста главного тренера сборной Англии

В четверг 22 ноября главный тренер сборной Англии Стив Макларен был уволен со своего поста решением Ассоциации футбола Англии (FA). Об отставке было объявлено через 11 часов после поражения англичан от Хорватии (2:3), в результате которого они не попали в финальный турнир чемпионата Европы 2008 года.

Лента.ру