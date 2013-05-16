Украинец Долгополов проиграл лучшему теннисисту мира

Как сообщает официальный сайт турнира, сегодня киевлянин в двух партиях уступил первому номеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу – 1:6, 4:6.

Таким образом, счет в личных встречах теннисистов стал 3:0 в пользу Джоковича.

Серб стал первым четвертьфиналистом турнира. Его соперник определится во встрече Кевина Андерсона из ЮАР и чеха Томаша Бердыха.

Как сообщал УНИАН, соревнования в Риме продлятся до 19 мая.