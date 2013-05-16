Президент Украинской федерации гимнастики отправлен в отставку

Как сегодня сообщила УНИАН президент Федерации гимнастики Украины (ФГУ курирует только художественную гимнастику) Альбина Дерюгина, 14 мая на внеочередном заседании исполкома УФГ, которое собрала инициативная группа в составе 9 членов исполкома, Душину как президенту федерации было выражено недоверие. Таким образом, он не имеет права исполнять обязанности президента УФГ и все его последующие решения будут нелегитимными, сказала Дерюгина. По ее словам, также отстранен от исполнения своих обязанностей вице-президент УФГ олимпийский чемпион Валерий Гончаров. Временно исполняющим обязанности президента Украинской федерации гимнастики назначен Владимир Юрьев, и.о. первого вице-президента стал Игорь Коробчинский.

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Напомним, ранее вице-президент ФГУ Ирина Дерюгина заявила, что Душин, который был избран президентом УФГ 16 февраля 2013 года, «узурпировал власть и своими действиями нанес художественной гимнастике нашей страны огромный моральный ущерб. С подачи Душина были аннулированы все заявки на участие украинской национальной сборной в международных соревнованиях, в том числе чемпионате мира, который будет проходить в Киеве».