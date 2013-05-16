Представлен логотип юношеского Евробаскета

Как передает корреспондент УНИАН, официальный лозунг турнира - "Взлети навстречу вызову" - представил вице-премьер министр Украины Александр Вилкул.

Он отметил, что проведение знаковых спортивных мероприятий открывает Украину для Европы и мира.

"Для страны-организатора большие спортивные соревнования - это не только праздник спорта, это еще и возможность открыть себя миру, также это элемент бренда, составляющая позитивного имиджа страны", сказал Вилкул.

Комментируя новую эмблему турнира, он отметил: Логотип турнира вобрал в себя элементы украинской культуры, частицу наших традиций и души, гостеприимства, которое Украина продемонстрирует гостям и участникам турнира. Динамизм этого логотипа отвечает стремлениям молодых спортсменов самоотверженно бороться и достигать цели, принимать вызов, чтобы стать лучшим".

Президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков, в свою очередь, остановился на спортивном аспекте будущего праздника: "Мы сделаем все возможное, чтобы достойно подготовить украинскую команду 16-летних баскетболистов и порадовать отечественных болельщиков, ведь баскетбол - очень яркая и эмоциональная игра".

Об истории создания логотипа и лозунга турнира рассказал директор Евробаскета-2015 Маркиан Лубкивский: «Мы обратились в португальское агентство Brandia Central, поскольку имели опыт успешного сотрудничества с ними во время футбольного Евро-2012. Агентство провело уникальную работу по изучению давних украинских символов, традиций и изобразительного искусства. В частности, традиции искусства писанки и легли в основу создания этого логотипа».

Как отметил один из дизайнеров логотипа португалец Мигель Виан, "Украина - страна с богатыми традициями и уникальным культурным наследием, которое и вдохновило авторов на создание этого образа и лозунга. К тому же, украинцы - амбициозная и динамичная нация, которая с гордостью смотрит в будущее и будет принимать еще одно большое спортивное мероприятие, чтобы снова продемонстрировать миру свою старательность и настойчивость в достижении цели".

Как сообщал УНИАН, юношеский Чемпионат Европы по баскетболу (U-16) состоится в киевском Дворце спорта с 8 по 18 августа.