Кум Андрея Шевченко возглавил итальянский ”Милан”

Бывший премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ вновь избран президентом «Милана», сообщила в четверг пресс-служба этого футбольного клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», С.БЕРЛУСКОНИ являлся президентом клуба с 1986 по 2004 год, а затем был вынужден подать в отставку в связи с работой в правительстве страны. С тех пор пост президента «Милана» оставался вакантным: клубом руководил вице-президент Адриано ГАЛЛИАНИ. В апреле партия С.БЕРЛУСКОНИ проиграла парламентские выборы, после чего он объявил, что намерен вернуться в «Милан».