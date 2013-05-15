Челси - победитель Лиги Европы

Бенфика - Челси 1:2 (Кардосо 68 пен. - Торрес 59, Иванович 90+3)

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Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Амстердаме стал ярким по содержанию с множеством голевых моментов и открытой игрой со стороны обеих команд, что обычно не свойственно матчам такого ранга, как финал еврокубков.

Большую часть игрового времени преимуществом владел португальский клуб, что было несколько неожиданно. Все-таки английский клуб в этом сезоне выступает в статусе сильнейшего в Европе, действующего обладателя трофея Лиги чемпионов, завоеванного в прошлом году. Более того, выбыв из борьбы в главном по значимости еврокубковом турнире (проиграв место в плей-офф донецкому «Шахтеру»), лондонцы не стали играть спустя рукава в Лиге Европы, дойдя в итоге до финала. Разумеется, в решающем матче они тем более не собирались играть спустя рукава.

Но, в решающем матче, преимущество португальцев поначалу было очень велико. Их атаки следовали одна за другой и лишь ошибки при ударах по воротам сохраняли ничейный счет на табло. Периодически «Челси» спасал вратарь Петр Чех.

Так продолжалось весь первый тайм и начало второго. А на 59-й минуте счет неожиданно открыл… английский клуб. Вратарь лондонцев выбил мяч в центральный круг, Хуан Мата отпасовал Фернандо Торресу, испанский легионер «Челси» его подхватил, обыграл защитника и вратаря и точно пробил в сетку – 1:0.

Более того, после забитого гола «Челси» мог несколько раз воспользоваться явной растерянностью игроков «Бенфики» и увеличить преимущество. Но свои шансы англичане упустили, а на 68-й минуте ошибся игрок лондонского клуба Сезар Аспиликуэта, сыгравший рукой в собственной штрафной. Пенальти четко реализовал Оскар Кардосо – 1:1.

До конца основного времени оставалось больше 20 минут. Команды атаковали, но все их усилия были тщетны. И когда казалось, что соперники так и не смогут доказать свое превосходство друг над другом без овертайма, а может и серии пенальти, в добавленное арбитром время Бранислав Иванович принес «Челси» победу очень красивым голом. После подачи с угла поля он головой по высокой дуге переправил мяч в дальний угол – 2:1.

Таким образом, «Челси» стал первым клубом в истории еврокубков, последовательно завоевавшим сначала титул победителя Лиги чемпионов, а затем и Лиги Европы.