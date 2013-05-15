ЧМ-2014: Футболиста сборной Степаненко дисквалифицировали на два матча

Степаненко был исключен в конце предыдущего матча квалификационной кампании, который сборная Украины сыграла с командой Молдовы 26 марта, за грубый фол против молдаванина Виталия Бордияна.

В решении Дисциплинарного комитета ФИФА действия украинского игрока оценены как «серьезный акт грубой игры», наказанием за что и стали два матча дисквалификации. Действие дисквалификации распространяется на встречи Черногория - Украина (7 июня) и Украина - Сан-Марино (6 сентября).

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Кроме этого, игрок сборной обязан уплатить штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков плюс 1 тысячу в этой же валюте как компенсацию расходов, связанных с проведением рассмотрения данного дела.