ЧМ-2014: Футболиста сборной Степаненко дисквалифицировали на два матча
Игрок национальной сборной команды Украины по футболу Тарас Степаненко дисквалифицирован на два матча отборного цикла к чемпионату мира 2014 года, сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины.
Степаненко был исключен в конце предыдущего матча квалификационной кампании, который сборная Украины сыграла с командой Молдовы 26 марта, за грубый фол против молдаванина Виталия Бордияна.
В решении Дисциплинарного комитета ФИФА действия украинского игрока оценены как «серьезный акт грубой игры», наказанием за что и стали два матча дисквалификации. Действие дисквалификации распространяется на встречи Черногория - Украина (7 июня) и Украина - Сан-Марино (6 сентября).
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Кроме этого, игрок сборной обязан уплатить штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков плюс 1 тысячу в этой же валюте как компенсацию расходов, связанных с проведением рассмотрения данного дела.