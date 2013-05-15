«Будівельник» выиграл первый матч финала Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Киеве проходила в упорнейшей борьбе и с переменным успехом. Мариупольцы с первых минут решили ошеломить безусловно лучшую команду Украины на данный момент, если исходить из итогов регулярного первенства и результатов выступлений в еврокубках. Первая четверть закончилась с преимуществом гостей в десять очков – 24:14.

После двухминутной паузы киевляне сумели взять себя в руки и кардинально изменить расстановку сил на площадке. Вторую четверть они выиграли с разницей в 14 баллов, выйдя вперед в общем счете на 4 очка – 42:38.

Тем не менее, соперник не пожелал так легко отдавать победу и после большого перерыва вновь доминировал на площадке. Третью 10-минутку мариупольцы выиграли с преимуществом в пять баллов, вновь выйдя вперед в общем счете – 59:58. А ведь третья четверть в баскетболе считается ключевой.

Тем не менее, в данном конкретном матче, ключевой оказалась заключительная 10-минутка. Киевляне вышли на площадку мобилизованными до предела и не оставили сопернику никаких шансов, даже несмотря на то, что на площадке шла открытая игра. Соперники куда больше внимания уделяли атаке, нежели обороне. В итоге, результативность четверти была на очень высоком уровне – 31:23.

Лучшим игроком в составе хозяев площадки стал литовский легионер Дайнюс Шаленга, набравший 23 очка. Любопытно, что лучший в составе гостей американец Линн Грир набрал на два бала больше – 25.

Таким образом, счет серии стал 1:0 в пользу «Будівельника».

Как сообщал УНИАН, второй матч финальной серии также пройдет в Киеве 17 мая.