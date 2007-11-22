Распределение участников Евро-2008 по ”корзинам”
06:32, 22 ноября 2007Спорт
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...или Кому с кем в групповом турнире не играть
Сборные России, Франции, Турции и Польши не сыграют друг с другом на стадии группового турнира чемпионата Европы по футболу. Эти команды попали в одну корзину для жеребьевки финальной части Евро-2008, которая состоится 2 декабря в Люцерне, передает BBC News.
Сборная Хорватии попала во вторую корзину с чемпионом мира Италией, Чехией и Швецией.
Первую корзину составили хозяева европейского первенства - сборные Австрии и Швейцарии, а также действующий чемпион Европы Греция и сборная Нидерландов.
В третьей корзине оказались команды Германии, Румынии, Португалии и Испании.
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