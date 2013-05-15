Украинские боксеры возглавили рейтинг WSB

В двух из них победителями стали боксеры "Украинских атаманов" Василий Ломаченко и Александр Усик.

Как сообщается на официальном сайте WSB, оба спортсмена провели в этом сезоне по 6 боев и ни разу не ушли из ринга побежденными. Более того, оба выиграли свои поединки в финальной серии матчей против "Астаны".

Еще в двух весовых категориях Дмитрий Митрофанов и Александр Гвоздик заняли вторые места. Митрофанов выиграл 6 своих боев в этом сезоне, при одном проигрыше. Что касается Гвоздика, то он провел 5 боев и все выиграл, в то время как лидер рейтинга Ямил Перальта (Argentina Condors) провел 7 боев, каждый из которых сумел довести до победного конца.

Как сообщал УНИАН, соревнования Всемирной серии бокса в нынешнем сезоне завершились 11 мая, когда в финале "Атаманы" проиграли "Астане". Финал сопровождался скандалом из-за крайне необъективного судейства, в результате которого пострадала украинская команда.