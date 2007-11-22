Результаты отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу

Сегодняшними матчами завершился отборочный раунд Чемпионата Европы по футболу (Прим. - 24 ноября будет доигран перенесенный матч Сербия - Казахстан).

Группа A. Армения - Казахстан 0:1 (Остапенко 64), Азербайджан - Бельгия 0:1 (Пьерони 53), Сербия - Польша 2:2 (Муравски 28, Матусяк 47 - Жигич 69, Лазович 71), Португалия - Финляндия 0:0

Португалия, отстояв свои ворота, получила 27-е очко и стала вторым (после Польши) финалистом группы.

Группа B. Грузия - Литва 0:2 (Кшанавичюс 52, Калонас 90+6), Италия - Фарерские острова 3:1 (Беньяминсен 11 автогол, Тони 36, Кьеллини 41 - Якобсен 83), Украина - Франция 2:2 (Воронин 14, Шевченко 46 - Анри 20, Гову 34)

В этой группы лидеры - Италия и Франция - определились ранее.

Группа C. Турция - Босния-Герцеговина 1:0 (Кахведжи 43), Мальта - Норвегия 1:4 (Мифсуд 53 - Иверсен 25, 28 пен., 45, Педерсен 75), Венгрия - Греция 1:2 (Бужаки 7 - Вонцак 22 автогол, Басинас 59 пен.)

За вторую путевку в финальный тур заочно боролись Турция и Норвегия. Обе команды выиграли, но у Турции было на очко больше - она и проходит в дальнейший розыгрыш.

Группа D. Кипр - Чехия 0:2 (Пудил 11, Коллер 74), Германия - Уэльс 0:0, Сан-Марино - Словакия 0:5 (Михалик 42, Голошко 51, Гамшик 53, Чех 57, 83)

В финальный турнир еще раньше прошли Чехия и Германия.

Группа E. Израиль - Македония 1:0 (Барда 35), Андорра - Россия 0:1 (Сычев 39), Англия - Хорватия 2:3 (Лемпард 56 пен., Крауч 65 - Кранчар 8, Олич 14, Петрич 77)

Хорватия, не отдав очков англичанам, провела в финальный турнир сборную России. А Англия - за бортом!..

Группа F. Испания - Северная Ирландия 1:0 (Хави 52), Дания - Исландия 3:0 (Беннтнер 34, Томассон 44, Каленберг 59), Швеция - Латвия 2:1 (Альбек 1, Келлстрем 57 - Лайзанс 26)

В финальный турнир проходят Испания и Швеция.

Группа G. Румыния - Албания 6:1 (Дикэ 22, 73 пен., Тамаш 53, Никулае 64, 66, Марика 71 пен. - Капллани 65), Словения - Болгария 0:2 (Георгиев 81, Бербатов 84), Беларусь - Нидерланды 2:1 (Булыга 49, Корытько 65 - ван дер Ваарт 89).

"Финалисты" этой группы - Румыния и Голландия - определились еще до сегодняшнего тура.

В финальной стадии сыграют 16 команд - по 7 сборных, занявших в своих группах первые и вторые места, плюс Швейцария и Австрия на правах хозяев турнира. 16 участников финальной стадии будут разделены на четыре группы (A, B, C и D) по четыре команды. Жеребьевка, по планам УЕФА, должна состояться 2 декабря

В число сеяных попадут сборные хозяев турнира, действующие чемпионы Европы при условии их выхода в финальную стадию, а также одна или две сборные с наивысшими коэффициентами по результатам отборочного турнира ЧМ-2006 и/или квалификационного раунда ЧЕ-2006/08. Остальные сборные будут распределены по группам при помощи жеребьевки исходя из своих коэффициентов.

Матчи в группах пройдут по следующей системе: каждая команда один раз сыграет с каждой из сборных, представленных в ее группе. За победу будет начисляться три очка, за ничью - одно, а поражение не принесет ни одного очка. Расписание группового этапа будет определено позднее, но два заключительных матча в каждой группе будут начинаться в одно и то же время.