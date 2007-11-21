Результаты матчей Чемпионата Европы по футболу

Хорватия выигрывает, в Киеве - ничья

Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу. Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу. Группа A. Армения - Казахстан 0:1 (Остапенко 64), Азербайджан - Бельгия 0:1 (Пьерони 53), Сербия - Польша 2:2 (Муравски 28, Матусяк 47 - Жигич 69, Лазович 71), Португалия - Финляндия 0:0. Группа B. Грузия - Литва 0:2 (Кшанавичюс 52, Калонас 90+6), Италия - Фарерские острова 3:1 (Беньяминсен 11 автогол, Тони 36, Кьеллини 41 - Якобсен 83), Украина - Франция 2:2 (Воронин 14, Шевченко 46 - Анри 20, Гову 34) Группа C. Турция - Босния-Герцеговина 1:0 (Кахведжи 43), Мальта - Норвегия 1:4 (Мифсуд 53 - Иверсен 25, 28 пен., 45, Педерсен 75), Венгрия - Греция 1:2 (Бужаки 7 - Вонцак 22 автогол, Басинас 59 пен.) Группа D. Кипр - Чехия 0:2 (Пудил 11, Коллер 74), Германия - Уэльс 0:0, Сан-Марино - Словакия 0:5 (Михалик 42, Голошко 51, Гамшик 53, Чех 57, 83) Группа E. Израиль - Македония 1:0 (Барда 35), Андорра - Россия 0:1 (Сычев 39), Англия - Хорватия 2:3 (Лемпард 56 пен., Крауч 65 - Кранчар 8, Олич 14, Петрич 77) Группа F. Испания - Северная Ирландия 1:0 (Хави 52), Дания - Исландия 3:0 (Беннтнер 34, Томассон 44, Каленберг 59), Швеция - Латвия 2:1 (Альбек 1, Келлстрем 57 - Лайзанс 26) Группа G. Румыния - Албания 6:1 (Дикэ 22, 73 пен., Тамаш 53, Никулае 64, 66, Марика 71 пен. - Капллани 65), Словения - Болгария 0:2 (Георгиев 81, Бербатов 84), Беларусь - Нидерланды 2:1 (Булыга 49, Корытько 65 - ван дер Ваарт 89).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter