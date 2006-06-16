Тренер сборной Саудовской Аравии считает команду Блохина ”слабой”

Тренер футбольной сборной Саудовской Аравии Маркос ПАКЕТА навесил ярлык "слабой команды" на сборную Украины, которая уступила Испании 0:4, и будет очередным соперником его подопечных на Чемпионате мира-2006 в Германии по группе Н.

Об этом сообщают «Подробности» со ссылкой на Germany06.ru.

По прибытию в Гамбург, где пройдет игра, М.ПАКЕТА заявил: "Мы потеряли два очка и идем вровень с Тунисом (Саудовская Аравия и Тунис на ЧМ 14 июня сыграли вничью 2:2 – УНИАН). Команда, которая потеряла три очка, это - Украина. У нее слабая команда, которая должна изменить свою игру, если хочет забивать голы и выходить из группы. Мы должны пересмотреть ситуацию, связанную с отношением к Украине".

Как сообщает официальный сайт АФК, в нынешнем розыгрыше Саудовская Аравия впервые после 1994 года ставит себе целью выход из группы, особенно в свете неудачного выступления на прошлом мундиале четыре года назад.

Игра сборных Украины и Саудовской Аравии состоится в понедельник, 19 июня.