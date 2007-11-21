Украинская сборная открыла счет в матче против Франции
21:48, 21 ноября 2007Спорт
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Потеряла перевес, потом снова восстановила
|Андрей Шевченко. Фото Reuters
Но уже через шесть минут Тьерри Анри, пройдя через центр, восстановил равновесие ударом в тот же нижний, правый от вратаря угол. 1:1.
Гол Гову на 34-й минуте, стал результатом контратаки. После паса из центра Гову оказался за спиной всей линии защиты и забил мягким обводящим ударом под дальнюю штангу. 1:2.
Сразу после перерыва, на 46-й минуте Ващук навесил в штрафную, Шевченко головой направил мяч под перекладину. 2:2.
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