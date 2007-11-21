Украинская сборная открыла счет в матче против Франции

На 14-й минуте матча отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу группы B между сборными Украины и Франции гол забил Андрей Воронин... Ударом с линии штрафной в нижний, правый от вратаря угол.

Но уже через шесть минут Тьерри Анри, пройдя через центр, восстановил равновесие ударом в тот же нижний, правый от вратаря угол. 1:1.

Гол Гову на 34-й минуте, стал результатом контратаки. После паса из центра Гову оказался за спиной всей линии защиты и забил мягким обводящим ударом под дальнюю штангу. 1:2.

Сразу после перерыва, на 46-й минуте Ващук навесил в штрафную, Шевченко головой направил мяч под перекладину. 2:2.