Сегодня определится победитель Лиги Европы

В финале Лиги Европы сыграют действующий победитель Лиги чемпионов английский "Челси" и португальская "Бенфика".

Спортивные аналитики считают, что "Челси" с минимальным счетом обыграет лиссабонскую "Бенфику", пишет Зеркало недели.

Коэффициент на победу лондонцев в турнире - 1,67, шансы португальцев букмекеры оценивают с показателем 2,2. То, что матч завершится в основное время и при этом победит английская команда, аналитики котируют с достаточно средней вероятностью - 2,30. Победа "Бенфики" - 3,20, а ничья считается еще менее вероятной - 3,30.

При этом букмекеры предполагают, что в матче не будет забито много мячей: меньше, чем два гола за игру, событие, по мнению аналитиков, котируется с коэффицентом 1,75. Также аналитики считают высокой вероятность назначения 11-метрового штрафного удара во время игры. На это событие можно поставить с коэффициентом 3,4.

Отметим, что для "Челси" этот финал станет шестым еврокубковым решающим поединком: в 1971 и 1998 годах лондонский клуб играл за Кубок УЕФА (предшественнике Лиги Европы) и побеждал в этом турнире. "Бенфика" - более титулованный на международном уровне клуб: шесть финалов и лишь один в Кубке УЕФА. В 1983 лиссабонцы поднимали над головой этот трофей.

На следующей неделе лондонцы сложат полномочия лучшего футбольного клуба Старого света. 25 мая в финале Лиги чемпионов сыграют немецкие "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда, - отмечает Радио Свобода.