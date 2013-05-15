НОК Украины присоединился к Брайтонской декларации
Национальный олимпийский комитет Украины присоединился к Брайтонской декларации «Женщины и спорт».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК, 14 мая президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка подписал Брайтонскую декларацию «Женщины и спорт», тем самым засвидетельствовав, что НОК поддерживает и будет соблюдать задекларированные инициативы.
Церемония подписания состоялась при участии исполнительного директора НОК Наталии Коваленко, председателя Комиссии НОК Украины «Женщины и спорт» Елены Говоровой и членов комиссии.
Главная цель декларации заключается в развитии спортивной культуры, что позволило бы максимально эффективно привлекать женщин ко всем аспектам спортивной деятельности.
«Следует подчеркнуть, что Национальный олимпийский комитет Украины уже активно идет по этому пути. И в НОК Украины женщины занимают ведущее место. А поэтому подпись, которую я сегодня поставил под этой декларацией, - знак солидарности и призыв ко всем соблюдать гендерные принципы», - отметил Бубка.
В пресс-службе НОК напомнили, что статистика олимпийских медалей говорит о том, что именно женщины завоевывают около 60% общего количества наших олимпийских наград.
В следующем году в Финляндии планируется проведение Всемирного форума женщин спорта, в котором будет принимать участие украинская делегация.