НОК Украины присоединился к Брайтонской декларации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК, 14 мая президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка подписал Брайтонскую декларацию «Женщины и спорт», тем самым засвидетельствовав, что НОК поддерживает и будет соблюдать задекларированные инициативы.

Церемония подписания состоялась при участии исполнительного директора НОК Наталии Коваленко, председателя Комиссии НОК Украины «Женщины и спорт» Елены Говоровой и членов комиссии.

Главная цель декларации заключается в развитии спортивной культуры, что позволило бы максимально эффективно привлекать женщин ко всем аспектам спортивной деятельности.

«Следует подчеркнуть, что Национальный олимпийский комитет Украины уже активно идет по этому пути. И в НОК Украины женщины занимают ведущее место. А поэтому подпись, которую я сегодня поставил под этой декларацией, - знак солидарности и призыв ко всем соблюдать гендерные принципы», - отметил Бубка.

В пресс-службе НОК напомнили, что статистика олимпийских медалей говорит о том, что именно женщины завоевывают около 60% общего количества наших олимпийских наград.

В следующем году в Финляндии планируется проведение Всемирного форума женщин спорта, в котором будет принимать участие украинская делегация.