ХК "Донбасс" тратит на зарплату 22 млн. долларов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Донецке заявил президент ХК «Донбасс» Борис Колесников.

По его словам, такой зарплатный бюджет был у клуба в прошлом сезоне.

«Если речь идет исключительно о зарплате, то эта цифра близка к истине. Но есть еще налоги, технические расходы, расходы на молодежную команду и прочее», - отметил он.

При этом Колесников добавил, что бюджет клуба на будущий сезон будет просчитан до 20 августа: «Я отвечу на этот вопрос примерно 20 августа, когда окончательно будет сформирована команда, чтобы все было понятно. Сейчас идет формирование команды МХЛ», - подчеркнул президент клуба.

По словам Колесникова, государство должно помогать развитию хоккея в Украине, строя инфраструктурные объекты: десять ледовых катков в год.

«Если в Украине сегодня 4 тысячи хоккеистов, а в стране население 46 миллионов, то это очень мало. Если мы будем строить десять катков в год, от 200 до 400 мест, то это будет единственная и очень важная помощь государства. Государство может помочь только созданием инфраструктуры для детей. Все остальное – это проблемы профессиональных клубов», - отметил Колесников.

Он добавил, что Украина войдет в большую восьмерку мирового хоккея, если в стране через 10-12 лет будет 40 тысяч хоккеистов.

Как сообщал УНИАН, ХК "Донбасс" - единственный представитель Украины в хоккейной лиге Восточной Европы. Команда дебютировала в КХЛ в сезоне 2012/13, но не сумела попасть в плей-офф соревнований, заняв итоговое 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. В прошлом сезоне у команды не было своего представителя в Молодежной хоккейной лиге. С нового сезона "Донбасс" будет представлен двумя командами - и в КХЛ, и в МХЛ.