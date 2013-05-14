Определились соперники сборной Украины по хоккею на ЧМ-2014

Соперниками сборной Украины по хоккею на чемпионате мира 2014 года будут австрийская и словенская команды.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF), в Швеции и Финляндии сегодня завершается групповой этап чемпионата мира по хоккею, по итогам которого определились команды, выбывающие из тор-дивизиона в Дивизион 1А, где выступают украинские хоккеисты. Ими стали сборные Австрии и Словении.

В турнире сильнейших сборных мира 16 команд были изначально поделены на две группы по восемь коллективов. Команды, занявшие последние места в группах, в следующем году выступят во втором по значимости дивизионе соревнований.

Оба аутсайдера до последнего тура претендовали на то, чтобы остаться в элитном дивизионе. Для этого австрийцам в своей группе необходимо было обыгрывать россиян, а словенцам - канадцев. И, что самое интересное, фавориты мирового хоккея, заблаговременно гарантировавшие себе место в плей-офф, играли далеко не в полную силу, давая повод для возможной сенсации. Тем не менее, россияне в третьем периоде заиграли всерьез и разгромили соперника со счетом 8:4, а канадцы свою нелегкую победу над Словенией добыли в овертайме - 4:3.

Таким образом, эти команды Австрии и Словении присоединились к сборным Украины, Венгрии, Японии и Южной Кореи. Чемпионат мира-2014 в Дивизионе 1А состоится в апреле. Место проведения турнира будет выбрано в течении недели на конгрессе IIHF.

Как сообщал УНИАН, одним из кандидатов на проведение чемпионата мира по хоккею 2014 года является Донецк.