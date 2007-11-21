Кабмин добавил деньжат на Евро-2012

В одобренном на сегодняшнем заседание Кабинета Министров проекте госбюджета на 2008 год расходы на финансирование подготовки и проведения Евро-2012 увеличены на 900 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, соответствующая сумма составляет 3,9 млрд. грн., в то время как в прежнем проекте она составляла 3 млрд. грн.

В частности, увеличено финансирование программ по строительству скоростных дорог, мостовых переходов и транспортных развязок в Киеве.

Н.АЗАРОВ считает, что те, кто говорит о том, что Украина «прохладно относится к подготовке к Чемпионату, просто не знают реального состояния дел». «На самом деле Украина очень активно работает, и вопрос тут даже не в деньгах, по большому счету, а вопрос в быстрой разработке проектно-сметной документации и создании базы, которая позволит быстрыми темпами реализовать достаточно большие для Украины объемы по подготовке к Евро-2012. Темпы, которые есть, вполне достаточные, чтобы в 2012 году достойно встретить этот европейский чемпионат», - отметил Н.АЗАРОВ.