Украинская велосипедистка выиграла этап Кубка мира в Китае

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинская спортсменка преодолела дистанцию между Шанхаем и Чунмином за 3 часа 04 минуты и 17 секунд. Рябченко на 12 секунд опередила основную группу преследовательниц. Второе место в этой гонке заняла Джорджия Бронзини из Италии, третье - голландка Эмми Питерс.

После китайского этапа Кубка мира Рябченко занимает шестое место в общем зачете соревнований. На ее счету 75 баллов и она лишь одно очко уступает Анне ван ден Брегген из Голландии. Вместе с тем, четверка сильнейших в общем зачете соревнований значительно опережают украинку и голландку. Возглавляет список лидеров Кубка мира голландка Мариан Восс, на счету которой 249 баллов.