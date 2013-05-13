На футбольном поле умер арбитр
23:38, 13 мая 2013Спорт
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Под Полтавой в селе Тахтаулово на футбольном поле во время матча на кубок Полтавского района умер арбитр Александр Горностаев.
Как сообщили УНИАН в областной федерации футбола, трагедия произошла 11 мая за 10 минут до конца матча. Горностаев внезапно упал на газон. Его сразу же отвезли в больницу, однако врачи констатировали остановку сердца.
Горностаеву было 54 года. Среди его тренерских достижений - участие в подготовке капитана «Днепра», игрока национальной сборной Руслана Ротаня.
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