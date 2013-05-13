На футбольном поле умер арбитр

Как сообщили УНИАН в областной федерации футбола, трагедия произошла 11 мая за 10 минут до конца матча. Горностаев внезапно упал на газон. Его сразу же отвезли в больницу, однако врачи констатировали остановку сердца.

Горностаеву было 54 года. Среди его тренерских достижений - участие в подготовке капитана «Днепра», игрока национальной сборной Руслана Ротаня.