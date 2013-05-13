Металлист ввел "дресс-код" на матч против Днепра

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист».

Харьковский клуб просит владельцев билетов и абонементов в парные секторы прийти на стадион в верхней одежде темно-синего цвета. Владельцев билетов в непарные секторы – в одежде желтого цвета (допускается золотой).

«Убедительно просим вас поддержать эту инициативу и вместе создать в чаше стадиона неповторимую и яркую атмосферу праздника и в очередной раз доказать, что харьковские болельщики - лучшие», - говорится в сообщении клуба.

В то же время в пресс-службе ФК «Металлист» уточнили, что при наличии билета и соблюдении Правил поведения на стадионе болельщики будут допущены на матч и в одежде другого цвета.