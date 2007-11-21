Финальный матч Кубка Украины по футболу пройдет не в Киеве

Финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка Украины по футболу пройдет 7 мая 2008 года на харьковском стадионе «Металлист».

Как сообщили УНИАН в информ-службе ФФУ, соответствующее решение вчера принял исполнительный комитет Федерации футбола Украины.

ФФУ предлагает областной госадминистрации и местной федерации футбола (ХОФФ) создать оргкомитет, а координация работы между ним и соответствующими службами ФФУ возложена на первого вице-президента ФФУ Сергея СТОРОЖЕНКО и председателя ХОФФ Владимира БАБАЕВА.