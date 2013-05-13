Украинцы завоевали четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду

Как сообщает официальный сайт соревнований, вне конкуренции на этом турнире были представители сборной Китая, выигравшие соревнования во всех восьми дисциплинах.

Украинцы завоевали по две медали в первый и второй день соревнований. В прыжках с 10-метровой вышки Александр Бондарь занял третье место, показав результат 507,5 балла. Он уступил Янькуань Жану из Китая (521) и Дэвиду Боудиа из США (518,6). В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина Илья Кваша и Алексей Пригоров заняли второе место - 428,37 балла. У победителей Хе Чао и Шихинь Ли - 430,38 балла.

В женских соревнованиях бронзовую медаль в индивидуальных прыжках с вышки завоевала Юлия Прокопчук (346,15). Выше нее оказались Лян Цзи (392,80) и Хуан Сяохай (268,55). А в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина Анна Письменская и Елена Федорова с результатом 293,7 балла уступили только Чжан Цзюнь и Цю Лиин (311,4).

Следующий этап Гран-при по прыжкам в воду состоится 16-19 мая в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).