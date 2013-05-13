Украинцы завоевали четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду
В Форт-Лодердейле (США) завершился четвертый этап Гран-при по прыжкам в воду, на котором украинские прыгуны завоевали четыре награды.
Как сообщает официальный сайт соревнований, вне конкуренции на этом турнире были представители сборной Китая, выигравшие соревнования во всех восьми дисциплинах.
Украинцы завоевали по две медали в первый и второй день соревнований. В прыжках с 10-метровой вышки Александр Бондарь занял третье место, показав результат 507,5 балла. Он уступил Янькуань Жану из Китая (521) и Дэвиду Боудиа из США (518,6). В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина Илья Кваша и Алексей Пригоров заняли второе место - 428,37 балла. У победителей Хе Чао и Шихинь Ли - 430,38 балла.
В женских соревнованиях бронзовую медаль в индивидуальных прыжках с вышки завоевала Юлия Прокопчук (346,15). Выше нее оказались Лян Цзи (392,80) и Хуан Сяохай (268,55). А в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина Анна Письменская и Елена Федорова с результатом 293,7 балла уступили только Чжан Цзюнь и Цю Лиин (311,4).
Следующий этап Гран-при по прыжкам в воду состоится 16-19 мая в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).