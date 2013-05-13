Украинские стрелки возвращаются с этапа Кубка мира с тремя серебряными медалями

Как сообщает официальный сайт соревнований, в последний день соревнований украинец Олег Омельчук стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберного пистолета с расстояния 50 м.

Победитель, серб Андрея Златич, опередил нашего спортсмена на 2,5 балла. Замкнул тройку медалистов россиянин Владимир Исаков.

Как сообщал УНИАН, ранее Омельчук взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м. Награду такого же достоинства завоевал и Роман Бондарук, показавший второй результат в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м.