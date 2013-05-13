Украинские стрелки возвращаются с этапа Кубка мира с тремя серебряными медалями
13:22, 13 мая 2013Спорт
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В Форт-Беннинге (США) завершился второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе, где украинские спортсмены завоевали три медали.
Олег Омельчук завоевал Украине третье серебро / Фото: issf-sports.org
Как сообщает официальный сайт соревнований, в последний день соревнований украинец Олег Омельчук стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберного пистолета с расстояния 50 м.
Победитель, серб Андрея Златич, опередил нашего спортсмена на 2,5 балла. Замкнул тройку медалистов россиянин Владимир Исаков.
Как сообщал УНИАН, ранее Омельчук взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м. Награду такого же достоинства завоевал и Роман Бондарук, показавший второй результат в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м.
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