Тимощук от души поздравил тренера Баварии с чемпионством - обливая пивом (фото)

После разгрома "Аугсбурга" со счетом 3:0 в матче 33-го тура чемпионата Германии, на "Альянц-Арене" пиво лилось рекой, пишет ТСН.

Хотя украинец Анатолий Тимощук вновь провел игру на скамейке запасных, но именно он стал одним из инициаторов и активных участников обливания пивом тренера "Баварии" Юппа Хайнкеса.

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Как известно, "Бавария" выиграла чемпионат Германии с национальным рекордом - за 6 туров до его завершения.

25 мая на лондонском "Уэмбли" команда Хайнкеса встретится с дортмундской "Боруссией" в финале Лиги чемпионов.

Пикантности ситуации добавляет то, что имея шанс оформить "золотой хет-трик", Хайнкес покинет "Баварию" с концом этого сезона, ведь ранее, когда результаты команды были не так хороши, на его место подписали уже бывшего тренера "Барселоны" Пепе Гвардиолу.