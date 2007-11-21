В ”черный список” Лужного угодила половина состава Динамо

Олег Лужный уже третью неделю исполняет обязанности наставника "Динамо".

Экс-капитан сборной Украины в беседе с корреспондентом "Блика" рассказал о том, что сейчас происходит в тренерском штабе киевлян: "Йожеф Йожефович выписался из больницы и сейчас проходит курс реабилитации. Мы с ним созваниваемся и сохранили хорошие отношения".

Заявление президента клуба Игоря Суркиса о том, что в зимнее межсезонье в клубе будет большая чистка, и.о. главного тренера прокомментировал так:

"О функционерах я говорить не могу - это не моя компетенция: А вот что касается команды... Могу констатировать, что в "Динамо" сейчас играют немало игроков, которые просто не отвечают уровню команды. Это прекрасно осознает и руководство клуба, поэтому кадровой революции не избежать".

Олег Лужный отметил, что готов принять активное участие в этой "революции" и признался, что у него уже есть "черный список":

"Я готов работать в "Динамо". Но здесь очень многое будет зависеть от того, доверят ли мне и дальше возглавлять команду. Скажу откровенно, у меня уже есть так называемый "черный список" футболистов, которые, по моему мнению, не отвечают требованиям "Динамо".

Это практически половина нынешнего состава. Называть имена я не буду - мне еще работать с игроками в оставшихся до зимней паузы матчах чемпионата Украины и группового турнира Лиги чемпионов", - заявил Лужный.