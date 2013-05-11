Украинская молодежка провалила Евро-2013

В словацком Злате-Моравце завершился матч третьего тура юношеского Евро-2013 для игроков не старше 17 лет, в котором сборная Украины проиграла команде Хорватии – 1:2. Таким образом, украинцы не набрали ни одного очка, заняв последнее место в группе.

Как передает корреспондент УНИАН, попавшие в финальный турнир Евро-2013 украинские юноши (компанию 8 сильнейших команд континента), уже после второго тура группового этапа лишились всех шансов на медали первенства. Но победа в сегодняшнем матче последнего тура с хорватами могла принести подопечным Александра Головко третье место в группе и путевку на чемпионат мира в этой возрастной категории, который состоится осенью.

Уже на 17-й минуте Виктор Цыганков открыл счет в матче. Но, в самом конце первого тайма Ален Халилович реализовал пенальти. А во второй половине игры, за девять минут до финального свистка, Роберт Мурич забил победный для хорватов гол – 2:1.

Таким образом, украинцы заняли последнее место в группе, проиграв все три матча на Евро.

Как сообщал УНИАН, до этого наша сборная проиграла командам России (0:3) и Италии (1:2).

В полуфинал Евро от группы В вышли команды России и Италии. Из группы А в четверку сильнейших попали сборные Словакии и Швеции. Эти коллективы и разыграют медали турнира. На чемпионат мира также попали, занявшие третьи места в своих группах команды Хорватии и Австрии. Чемпионат Европы продлится до 17 мая.