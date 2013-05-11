«Украинские атаманы» проиграли финал WSB

«Украинские атаманы» выиграли второй матч у команды «Астана Арланс» - 3:2, но проиграли дополнительный 11-й бой, который определил чемпиона серии.

Как передает корреспондент УНИАН, два дня прошли в упорной борьбе сильнейших команд WSB, которые оказались достойны друг друга. Если в первый день финала хозяева ринга одержали победу с минимальным счетом 3:2, то сегодня украинцы взяли реванш с аналогичным счетом, и судьба титула чемпиона серии решилась в дополнительном 11-м бою.

Первыми сегодня на ринг вышли Мирас Жакупов и Николай Буценко. И в этом бою решением судей сильнее оказался спортсмен из Казахстана – 49:46, 48:47, 49:46. С учетом победы хозяев ринга накануне, это была весомая заявка на титул чемпиона. Тем не менее, в дальнейшем события развивались явно не по сценарию хозяев ринга. Сначала Вячеслав Кислицын уверенно одолел легионера астанинцев Эрика Мартина Донована, что подтвердили единогласным решением судьи – 49:45, 49:45, 49:46. Затем на ринг вышли Дмитрий Митрофанов и Константин Снегирь. И тут победа украина Д. Митрофанова, по мнению судей, была еще более убедительная – 49:46, 49:46, 50:45. А в четвертом бою вечера Александр Гвоздик и вовсе нокаутировал Эхсана Рузбахани в третьем раунде.

Счет для хозяев стал критическим – 1:3. И в пятом заключительном бою основных соревнований судьи внесли свою лепту в то, чтобы уровнять ситуацию. В бою Руслан Мурсатаев — Ростислав Архипенко двое из трех рефери присудили весьма спорную победу казахстанскому спортсмену – 47:48, 49:46, 48:47.

В дополнительном бою, который и определил судьбу финала сошлись Багдад Алимбеков и Александр Рышкан. Здесь судьи уже не сомневались, единогласно и с большим преимуществом отдав победу казахстанцу – 50:45, 50:45, 49:46.

Таким образом, в своем дебютном сезоне в WSB, украинская команда заняла второе место в компании сильнейших команд мира.