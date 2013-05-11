Владимир Кличко поднялся на одну ступень в рейтинге лучших боксеров мира

Рейтинг составляется без оглядки на весовую категорию спортсменов.

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Владимир Кличко после победы над Франческо Пьянетой поднялся на 4-е место. Первая тройка осталась без изменений.

Также примечательно, что в списке появились два новичка - мексиканцы Сауль Альварес и Абнер Марес, вытеснившие Роберта Герреро и Нонито Донэйра, пишет sovsport.ru.

Полный список выглядит так:

1. Флойд Мейуэзер (США, полусредняя и первая средняя весовые категории)

2. Андре Уорд (США, второй средний вес)

3. Хуан Мануэль Маркес (Мексика, первый полусредний и полусредний вес)

4. Владимир Кличко (Украина, супертяжелый вес)

5. Абнер Марес (Мексика, полулегкий вес)

6. Эдриен Бронер (США, легкий вес)

7. Серхио Мартинес (Аргентина, средний вес)

8. Мэнни Пакьяо (Филиппины, полусредний вес)

9. Тимоти Брэдли (США, полусредний вес)

10. Сауль Альварес (Мексика, первый средний вес)