Украинец завоевал серебро на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
11:21, 11 мая 2013Спорт
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В ночь на субботу в Форт-Беннинге (США) разыгран очередной комплект наград в рамках второго этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, где серебро завоевал украинец Роман Бондарук.
Роман Бондарчук завоевал второе серебро
Как сообщает официальный сайт соревнований, Р. Бондарук вышел в финал в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета и показал там второй результат, набрав 29 баллов. Победил в этой дисциплине немец Кристиан Райтц (30 очков), третьим призером стал китаец Ли Юехон (23).
Как сообщал УНИАН, ранее серебро в Форт-Беннинге взял еще один наш спортсмен Олег Омельчук, завоевавший медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.
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