Украинец завоевал серебро на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

Как сообщает официальный сайт соревнований, Р. Бондарук вышел в финал в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета и показал там второй результат, набрав 29 баллов. Победил в этой дисциплине немец Кристиан Райтц (30 очков), третьим призером стал китаец Ли Юехон (23).

Как сообщал УНИАН, ранее серебро в Форт-Беннинге взял еще один наш спортсмен Олег Омельчук, завоевавший медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.