Украинец выиграл первый этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги

Как сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, Б.Бондаренко, который в прошлом году сумел выйти в финал Олимпийских игр по прыжкам в высоту, уже в начале летнего сезона-2013 продемонстрировал фантастическую форму.

В Дохе Бондаренко начал соревнования с высоты 2,19 м и с легкостью ее взял. Так же легко и непринужденно он реализовал попытки на высоте 2,24 и 2,27 м. С первой попытки он взял и 2,30 метра. На тот момент в секторе кроме украинца остались лишь катарец Мутаз Эсса Барш и россиянин Александр Шустов. Барш взял 2,30 со второй попытки, а Шустову они не подчинившихся дважды. Одну попытку, которая у него оставалась, он решил перенести на 2,33 - рекордную высоту соревнований.

Но ни россиянину, ни хозяину соревнований перелететь планку на этой высоте не удалось. Зато Бондаренко во второй попытке с этой задачей справился на отлично, установив личный рекорд.

Таким образом, украинец выиграл первый этап соревнований, которые в этом сезоне будут продолжаться до сентября 2013 года.