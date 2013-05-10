Металлист разобрался с Зарей

В Луганске завершился стартовый матч 28-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» выиграл у «Зари» - 3:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч харьковчан после победы над киевским «Динамо» и выхода на чистое второе место в турнирной таблице. И, в первую очередь, было любопытно посмотреть как «Металлист» справится с неровным напряжением возникшим после того, как у команды появился реальный шанс выиграть серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов УЕФА.

Гости с самого начала обозначили свое преимущество. А на 21-й минуте превратили перевес в игре в преимущество в счете. Марлос сделал передачу на Хавьера, а тот на Сосу, удар которого пришелся под самую дальнюю штангу – 1:0. После этого момента игроки обеих команд еще много атаковали, но до конца первого тайма изменить счет так и не смогли. При этом, один луганчанин Желько Любенович создал больше остроты, нежели все игроки «Металлиста» вместе взятые.

Начало второго тайма оказалось куда более богатым на события чем весь первый. Уже на 48-й минуте Яник Боли сравнял счет. А спустя две минуты судья назначил пенальти в ворота хозяев поля за нарушение правил на Марко Девиче. 11-метровый реализовал Хавьер Клейтон – 1:2..

После этого вновь пошла открытая игра с множеством моментов у ворот обеих команд. До поры, до времени это не приносило результата, а на 71-й минуте судьбу матча решил Соса. Виллиан сделал мягкую передачу в район 11-тиметрововй отметки, откуда Соса классным ударом с лета вколотил мяч в ворота луганчан – 1:3.

Таким образом, харьковчане одержали очередную победу и увеличили отрыв от «Динамо» в турнирной таблице до шести очков. Правда, у киевлян есть игра в запасе. В любом случае, для того, чтобы гарантировать себе второе место по итогам чемпионата, «Металлисту» достаточно набрать 4 очка в последних двух матчах.