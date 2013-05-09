Манчестер Юнайтед получил нового тренера

На смену легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюссону, на протяжении 27 лет тренировавшему один из сильнейших клубов Европы, в сезоне 2013/14 придет Дэвид Мойес.

Как сообщает официальный сайт клуба, именно Алекс Фергюссон, объявляя об уходе из клуба, рекомендовал себе в преемники Мойеса. Также полностью поддержал эту кандидатуру еще одна легенда манчестерского клуба Бобби Чарльтон.

Отметим, что несколькими часами ранее первым информацию о переходе Д. Мойеса в «МЮ» косвенно подтвердил его нынешний клуб «Эвертон», где тренер работает последние 11 сезонов. В официальном заявлении клуба говорилось о том, что тренер покидает свой пост ради работы в манчестерском гранде.

В «Эвертоне» Д. Мойес добился определенных успехов. В частности, он вывел команду с более чем скромным бюджетом, в еврокубок – Лигу Европы.