Украинские «Атаманы» сделали замену на финал WSB

Казахская команда «Астана Арланс» сделала замену на первый день финального матча Всемирной серии бокса против «Украинских атаманов» – в супертяжелом весе хорватского легионера Филипа Хрговича в бою с украинцем Александром Усиком заменит румынский легионер казахской команды Михай Нистор. В свою очередь, у «Атаманов» на бой с Саматом Башеновым в легком весе вместо Дениса Беринчика выйдет Василий Ломаченко.

Как сообщает сайт boxingnews.com.ua, скорее всего, тренеры и функционеры команды «Астана Арланс», проводя замену, руководствовались следующей логикой: Хргович – почти двухметровый парень, а к боям с такими гигантами Усик уже привык в WSB. А вот Нистор - маленький агрессивный левша, и перестроиться за один день с высокого правши Хрговича, который любит боксировать с дальней дистанции, на маленького левшу Нистора, который постоянно идет вперед, будет не так уж и легко.

Нистор в WSB провел три поединка. В первом бою он проиграл разделенным решением судей французу Тони Йоке, во втором сенсационно победил двукратного серебряного призера Олимпийских игр итальянца Клементе Руссо, нанеся ему первое поражение в WSB, а в третьем разгромил аргентинца Оскара Рикардо Переса, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Что касается замены в украинской команде, то она была ожидаема даже несмотря на то, что накануне официальный сайт WSB опубликовал новость о том, что Ломаченко травмирован. Как оказалось, двукратный олимпийский чемпион чувствует себя хорошо и готов к бою.

Как сообщал УНИАН, финал WSB состоится 10 и 11 мая в Астане. Матч будет показан в полном объеме и прямом эфире на телеканале «2+2».