Рейтинг ФИФА: Сборная Украины по-прежнему опережает Панаму

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сегодня опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных, в котором украинская команда, как и прежде, располагается на 37-м месте.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, подопечные Михаила Фоменко по-прежнему совсем немного опережают Панаму, при этом существенно уступая Венесуэле.

В ведущей десятке также изменений не произошло. Лидерство удерживают испанцы, сразу за ними расположились Германия и Аргентина. Замыкают пятерку лучших команд мира сборные Хорватии и Португалии.

Как сообщал УНИАН, рейтинг ФИФА обновляется раз в месяц. Следующая версия списка лучших команд мира будет опубликована 6 июня.