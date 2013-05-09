Рейтинг ФИФА: Сборная Украины по-прежнему опережает Панаму
16:11, 09 мая 2013Спорт
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Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА.
ФІФА опублікувала рейтинг
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сегодня опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных, в котором украинская команда, как и прежде, располагается на 37-м месте.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, подопечные Михаила Фоменко по-прежнему совсем немного опережают Панаму, при этом существенно уступая Венесуэле.
В ведущей десятке также изменений не произошло. Лидерство удерживают испанцы, сразу за ними расположились Германия и Аргентина. Замыкают пятерку лучших команд мира сборные Хорватии и Португалии.
Как сообщал УНИАН, рейтинг ФИФА обновляется раз в месяц. Следующая версия списка лучших команд мира будет опубликована 6 июня.
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