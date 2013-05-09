Блохин говорит, что "Динамо" нужно создавать заново
Главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) Олег Блохин считает, что команду «надо создавать заново».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Блохин заявил журналистам во время открытой тренировки в рамках подготовки к матчу 28-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги против мариупольского «Ильичевца».
В частности, отвечая на вопрос о перспективах команды, которая впервые за годы независимого чемпионата Украины может не попасть в двойку лучших команд страны, О.Блохин сказал: "Ребята, вы посчитайте, сколько я в «Динамо» работаю. Вот вы спросите у Резо Чохонелидзе, и он вам скажет: 65 дней. Два месяца. Это с учетом того времени, что я болел. Сколько Рамос работает в "Днепре"? Сколько Маркевич работает в "Металлисте"? А Луческу сколько работает в "Шахтере"? Вы хотите, чтобы за два месяца можно было создать команду? У меня так не получается, я не фантазер».
По мнению тренера, «нужно двигаться step by step - потихоньку подниматься. А иногда даже надо сделать два шага назад, чтобы потом сделать один важный шаг вперед. Даже у больших команд, как "Аякс", "Реал", "Милан" был переломный момент, когда надо создавать команду заново. Так что этот процесс болезненный. И для команды, и для меня, для всех. А особенно - для болельщиков, потому что все привыкли, что киевское "Динамо" должно быть в Лиге чемпионов. Но чтобы создать команду, чтобы она боролась в Лиге чемпионов, ее именно надо создавать. Тот же "Шахтер", как вы знаете, попадал в Лигу чемпионов, но потом оттуда вылетал. Надо потихоньку создавать".
По теме: «Металлист» обыграл «Динамо» и вышел на второе место в таблице УПЛ
Как сообщал УНИАН, в текущем турнире украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" занимает третье место, отставая от харьковского "Металлиста" на 3 балла и проиграв харьковчанам обе очные встречи в нынешнем сезоне. Ранее, начиная с 1992 года, за 21 национальный чемпионат команда 13 раз становилась чемпионом Украины и 8 раз серебряным призером первенства страны.
Напомним, матч «Динамо» (Киев) – «Ильичевец» состоится 11 мая в Киеве, на НСК «Олимпийский», в 19.30. Телетрансляция матча будет вестись на канале «2+2».