Блохин говорит, что "Динамо" нужно создавать заново

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Блохин заявил журналистам во время открытой тренировки в рамках подготовки к матчу 28-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги против мариупольского «Ильичевца».

В частности, отвечая на вопрос о перспективах команды, которая впервые за годы независимого чемпионата Украины может не попасть в двойку лучших команд страны, О.Блохин сказал: "Ребята, вы посчитайте, сколько я в «Динамо» работаю. Вот вы спросите у Резо Чохонелидзе, и он вам скажет: 65 дней. Два месяца. Это с учетом того времени, что я болел. Сколько Рамос работает в "Днепре"? Сколько Маркевич работает в "Металлисте"? А Луческу сколько работает в "Шахтере"? Вы хотите, чтобы за два месяца можно было создать команду? У меня так не получается, я не фантазер».

По мнению тренера, «нужно двигаться step by step - потихоньку подниматься. А иногда даже надо сделать два шага назад, чтобы потом сделать один важный шаг вперед. Даже у больших команд, как "Аякс", "Реал", "Милан" был переломный момент, когда надо создавать команду заново. Так что этот процесс болезненный. И для команды, и для меня, для всех. А особенно - для болельщиков, потому что все привыкли, что киевское "Динамо" должно быть в Лиге чемпионов. Но чтобы создать команду, чтобы она боролась в Лиге чемпионов, ее именно надо создавать. Тот же "Шахтер", как вы знаете, попадал в Лигу чемпионов, но потом оттуда вылетал. Надо потихоньку создавать".

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Как сообщал УНИАН, в текущем турнире украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" занимает третье место, отставая от харьковского "Металлиста" на 3 балла и проиграв харьковчанам обе очные встречи в нынешнем сезоне. Ранее, начиная с 1992 года, за 21 национальный чемпионат команда 13 раз становилась чемпионом Украины и 8 раз серебряным призером первенства страны.

Напомним, матч «Динамо» (Киев) – «Ильичевец» состоится 11 мая в Киеве, на НСК «Олимпийский», в 19.30. Телетрансляция матча будет вестись на канале «2+2».