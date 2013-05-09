Львовские "Карпаты" заплатят штраф за неонацизм болельщиков

Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, сообщается на сайте ФФУ.

Такое наказание клуб понесет за проявления фашизма и неонацизма со стороны собственных болельщиков, которые имели место в матче 26-го тура против луганской «Зари», говорится в сообщении.

Также львовские «Карпаты» будут вынуждены заплатить штраф в размере 150 тыс. грн.