Черноморец вышел в финал Кубка Украины

Черноморец - Днепр 2:1 (Фонтанельо 62, Матос 68 - Матеус 6).

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Как сообщает корреспондент УНИАН, гости активно начали матч и уже на 6-й минуте забили гол. Евгений Коноплянка с левого фланга верхом отправил мяч ближе к линии вратарской, там Роман Зозуля выиграл мяч у защитников «Черноморца» и прострелил на бразильца Матеуса, который уже бил в пустые ворота – 1:0.

В дальнейшем команды начали играть на встречных курсах, попеременно атакуя ворота друг друга. Хватало на поле и грубых действий. Так, в борьбе за мяч столкнулись одессит Артем Старгородский и игрок «Днепра» Ян Лаштувка и оба оказались на газоне. В итоге, днепропетровцу замена потребовалась практически сразу, а его оппоненту через 15 минут. Что касается продуктивных действий в атаке, то обе команды до перерыва так и не смогли отличиться.

Вторую половину игры гораздо активнее начали уже одесситы. Правда, быстрый гол им забить не удалось, но уже к середине второго тайма они повели в счете. Сравнять результат на 62-й минуте сумел Пабло Фонтанельо. После удара Сергея Политыло мяч отскочил к Сито Риере, и тот навесил прямо на голову П. Фонтанельо, который ударом головой переправил мяч в сетку ворот – 1:1. А спустя шесть минут Френк Джа ДжеДже сбросил мяч на ногу Леонардо де Матосу и тот ударил в дальний угол – 2:1.

В концовке матча одесситы играли на удержание счета. Впрочем, штурм ворот «Днепру» не удался. Прекрасно отыграл в этом матче вратарь одесситов Дмитрий Безотосный, а когда и он не мог помочь своей команде, игроки «Днепра» попадали в штангу или били мимо ворот.

Таким образом команда Романа Григорчука гарантировала себе участие в еврокубках, а в финале, который состоится 22 мая в Харькове, одесситы сыграют против донецкого "Шахтера".