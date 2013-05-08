Юношеская сборная Украины проиграла второй матч Евро

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Нитре большую часть времени проходил с игровым преимуществом украинцев, которые изначально считались в этой паре аутсайдерами. А на 61-й минуте логичный гол забил Бека Вачиберадзе – 1:0.

После этого подопечные Александра Головко отошли в оборону, предпочтя сконцентрироваться на сохранении преимущества, нежели на его увеличении. И такая тактика себя не оправдала. Массированный штурм итальянцев дал свой результат на 75-й минуте, когда в очередной раз ошиблись украинские защитники. Мяч в ворота нашей команды забил Витторио Париджини – 1:1. А уже в добавленное арбитром время победу «Скуадре адзурре» принес красивым ударом Марио Пульезе – 1:2.

Таким образом, сборная Украины потерпела в Словакии второе поражение подряд (в первом туре был проигран матч сборной России – 0:3) и занимает последнее место в турнирной таблицы группы с красноречивым «нулем» в графе очки. В полуфинал подопечные А. Головко уже точно не попадут, а вот побороться за третье место в квартете они могут. В последнем матче украинцы сыграют со сборной Хорватии, у которой на данный момент 2 балла. В случае победы сборная Украины опередит соперника и займет третье место, что даст ей возможность получить путевку на чемпионат мира среди игроков до 17 лет, который пройдет осенью.