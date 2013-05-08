«Шахтер» вышел в финал Кубка Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" нанес поражение "Севастополю" и стал первым финалистом Кубка Украины сезона-2012/13.

Встреча в Севастополе закончилась со счетом 4:2 в пользу "горняков", в составе которых дублями отметились Луис Адриано (8-я и 65-я минуты) и Генрих Мхитарян (19-я и 53-я). У "Севастополя"два гола забил Сергей Ткачев (27-я и 71-я).

Второй финалист турнира определится по итогам матча одесского "Черноморца" и "Днепра", который состоится позже в среду.