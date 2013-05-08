Янукович пожелал футболистам Севастополя победить Шахтер

Президент Украины Виктор Янукович пожелал севастопольцам победить в сегодняшнем матче на кубок Украины между футбольными клубами “Севастополь” и “Шахтер”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Севастополе на торжественном открытии реконструированного мостового перехода у железнодорожного вокзала.

“Сегодня в Севастополе состоится исторический матч, впервые в истории футбольный клуб “Севастополь” вошел в полуфинал Кубка страны. Я желаю севастопольцам победить”, - сказал глава государства.

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Общаясь с жителями города, Янукович, в частности, отметил, что главное для футбольного клуба “Севастополь” - вернуться в высшую лигу и иметь соответствующий стадион.

На вопрос севастопольцев, поможет ли государство построить в Севастополе новый стадион, Янукович ответил вопросом: “Вы скажите, где мы в последнее время построили футбольный стадион за бюджетные средства? Если бы мы начали строительство за бюджетные средства стадионов, мы бы все остальное не строили”. Президент допустил частичное участие государства при строительстве спортивных сооружений.

По словам Януковича, в Севастополе “нужно в дальнейшем строить стадион тысяч на 30 человек”.

Также Президент сегодня во время поездки в Севастополь провел на Сапун-горе встречу с ветеранами Великой Отечественной войны.