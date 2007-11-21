Срна хочет увидеть на Евро-2008 сборную России

Сегодня, 21 ноября хорватский полузащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна в составе своей национальной сборной сыграет последний поединок отборочного этапа к чемпионату Европы 2008 года с командой Англии.

Срна рассказал, как сборная Хорватии готовится к предстоящему поединку.

"Свои задачи мы уже выполнили. Сборная Хорватии получила путевку на чемпионат Европы 2008 года. Поэтому у нас нет боязни за результат. Но в то же время команда серьезно настраивается на игру с британцами, чтобы не пропустить соперника на европейский футбольный форум. Мы ответственно подготовились, будем играть на переполненном стадионе «Уэмбли». Из Хорватии приехали 5 тысяч болельщиков поддержать нашу команду. Лично я, да и многие игроки сборной хотят, чтобы Россия пробилась на чемпионат Европы", - сказал футболист.

Полузащитник уверен, что сборная Украины тоже продемонстрирует волю к победе: "Украина – это моя вторая родина, я уже не раз это говорил. Очень жаль, что украинская сборная не попала на чемпионат Европы, но тут была очень сложная группа. В одном могу быть уверен, игра Украина – Франция получится интересной. Я знаю украинский менталитет, они изо всех сил постараются победить".

Пресс-служба ФК «Шахтер»