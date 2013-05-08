Юрий Семин возглавил ФК "Габала"
Новым тренером азербайджанского футбольного клуба "Габала" стал российский специалист Юрий Семин, который до сентября 2012 года возглавлял киевское "Динамо".
Как сообщает сайт azerifootball.com, Семин станет уже четвертым наставником "Габалы" за текущий сезон. Команда начала чемпионат под руководством Фатиха Кавлака, которого в ноябре сменил Рамиз Мамедов, месяц назад уступивший мостик Луису Арагону на временной основе. О деталях соглашения с 66-летним тренером не сообщается. Пока известно лишь, что Семин прибудет в Азербайджан в ближайшее время.
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В киевском "Динамо" Семин работал с 8 декабря 2007 года. Он дважды привел команду к званию чемпионов Украины (2008, 2009), но 26 мая 2009 года подписал контракт с московским "Локомотивом", в котором до этого проработал в качестве наставника более 20 лет. 29 ноября 2010 года совет директоров московского клуба снял Семина с должности. 23 декабря 2010 года Семин подписал новый контракт с киевским "Динамо" сроком на 3,5 года. Однако, 24 сентября 2012 года он был отправлен в отставку после серии неудач киевского клуба. Команда с крупного поражения от французского "ПСЖ" стартовала в групповом раунде Лиги чемпионов и в течение нескольких дней дважды с крупным счетом проиграла донецкому "Шахтеру" - в чемпионате и Кубке Украины.