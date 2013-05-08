Юрий Семин возглавил ФК "Габала"

Как сообщает сайт azerifootball.com, Семин станет уже четвертым наставником "Габалы" за текущий сезон. Команда начала чемпионат под руководством Фатиха Кавлака, которого в ноябре сменил Рамиз Мамедов, месяц назад уступивший мостик Луису Арагону на временной основе. О деталях соглашения с 66-летним тренером не сообщается. Пока известно лишь, что Семин прибудет в Азербайджан в ближайшее время.

По теме: Украинский футбол в межсезонье: на безрыбье, но с перспективой

В киевском "Динамо" Семин работал с 8 декабря 2007 года. Он дважды привел команду к званию чемпионов Украины (2008, 2009), но 26 мая 2009 года подписал контракт с московским "Локомотивом", в котором до этого проработал в качестве наставника более 20 лет. 29 ноября 2010 года совет директоров московского клуба снял Семина с должности. 23 декабря 2010 года Семин подписал новый контракт с киевским "Динамо" сроком на 3,5 года. Однако, 24 сентября 2012 года он был отправлен в отставку после серии неудач киевского клуба. Команда с крупного поражения от французского "ПСЖ" стартовала в групповом раунде Лиги чемпионов и в течение нескольких дней дважды с крупным счетом проиграла донецкому "Шахтеру" - в чемпионате и Кубке Украины.