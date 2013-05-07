Руководители «Карпат» приняли отставку Костова

Главный тренер львовской футбольной команды «Карпаты» Николай Костов подал руководству клуба заявление об увольнении по соглашению сторон.

Как сообщили УНИАН в информационном центре ФК «Карпаты», рассмотрев просьбу болгарского специалиста, который во главе команды провел 24 матча и, учитывая критическое турнирное положение, в котором на финише чемпионата оказался львовский клуб, руководство «зелено-белых» удовлетворило заявление об отставке тренера и его помощников.

Сегодня на учебно-тренировочной базе в Брюховичах команде представили исполняющего обязанности главного тренера «Карпат». Им стал заслуженный тренер Украины Юрий Дячук-Ставицкий. 66-летнему специалисту готовить команду к предстоящим поединкам чемпионата будут помогать Роман Толочко, клубный воспитанник, бывший капитан «Карпат», Владимир Безубьяк, который не один год работал в тренерском штабе «зелено-белых», и тренер вратарей Олег Венчак.

В связи с непростой турнирной ситуацией, в которой оказалась команда за три тура до окончания чемпионата, перед тренерским штабом и командой была поставлена четкая задача - сохранить место в Премьер-лиге на следующий сезон.