Кварцяный вернулся в Волынь

Сегодня футболистам и админперсоналу ФК «Волынь» представлен исполняющий обязанности главного тренера команды Виталий Кварцяный, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что Кварцяный уже руководил «Волынью» в 1989-1990, 1994-1996, 2001–2011 годах и возглавлял команду в 698 матчах.

Новый и.о. главного тренера уже сегодня проведет первые тренировки с командой. Основное задание команды в настоящее время – остаться в Премьер-лиге – и выполнению этой цели будет посвящена вся работа клуба.

Тренером голкиперов основной команды будет Сергей Чабан, помощником Кварцяного будет работать Владимир Дикий. До конца мая определится тренерский штаб команды.

Напомним, что теперь "Волынь" занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ужгородскую "Говерлу", которая идет 15-й, на четыре балла. Последнее, 16-е место, в таблице занимает запорожский "Металлург", который досрочно лишился шанса остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. Согласно регламенту УПЛ, во второй по счету дивизион выбывают две команды, которые в итоговой таблице Премьер-лиги заняли 15 и 16 места.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля "Волынь" из-за неудовлетворительных результатов покинул главный тренер команды Анатолий Демьяненко. До сегодняшнего дня обязанности главного тренера исполнял Анатолий Писковец.