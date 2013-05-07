Милиция пытается урезонить болельщиков Черноморца

В Одессе общественный порядок во время полуфинального матча Кубка Украины между клубами «Черноморец» (Одесса) и «Днепр» (Днепропетровск), который состоится 8 мая на стадионе «Черноморец», будут обеспечивать 1,217 тыс. милиционеров.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

«Большая просьба к болельщикам, не допускать нарушений общественного порядка во время проведения футбольного матча. Напоминаем, что категорически запрещается высказываться нецензурной бранью, портить чужое имущество, использовать пиротехнические изделия, распивать спиртные напитки и находиться на стадионе в состоянии алкогольного опьянения, ведь ко всем нарушителям будут применяться меры административного воздействия», - подчеркнули в отделе.

Как сообщал УНИАН, в апреле во время футбольного матча между командами «Черноморец» (Одесса) и «Ильичевец» (Мариуполь) между болельщиками на стадионе возникла драка. Сотрудники милиции, которые несли службу по охране общественного порядка, попытались урегулировать конфликт, однако группа агрессивно настроенных фанатов проявила неповиновение и не реагировала на требования правоохранителей.

В связи с этим нарушители были доставлены в Приморский районный отдел милиции Одессы для установления и рассмотрения обстоятельств.

В это время несколько болельщиков «Черноморца» пришли к райотделу, и в знак протеста с улицы пустили струю из порошкового огнетушителя в фойе помещения, после чего скрылись.