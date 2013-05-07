Польский боксер хочет сорвать бой Кличко - Поветкин

Польский супертяжеловес Анджей Вавжик, который 17 мая проведет бой против «обычного» чемпиона мира по версии WBA Александра Поветкина, заявил, что победит россиянина и сорвет проведение боя Поветкина с "суперчемпионом" по этой версии украинцем Владимиром Кличко.

Как сообщает сайт ringpolska.pl, Вавжик заявил: "В «любителях» Поветкин выиграл все что можно выиграть. Он очень хороший боец, чемпион мира, однако он не ровня Кличко. Последние два или три года все только и слышат, что «будет бой Поветкина с Кличко», но все постоянно срывается по той или иной причине... Моя задача - сделать так, чтобы этот поединок так и не состоялся. Я знаю, что Александр захочет перевести наш бой в плоскость драки, силового бокса. И наилучшей моей тактикой будет не ввязываться в драку, быть мобильным и быстрым, если надо будет рубиться - значит буду рубиться. В Москву я полечу без мысли о том, что Поветкина надо будет нокаутировать, чтобы там победить. Мне без разницы, как его победить - лишь бы увезти пояс WBA в Польшу".

Как сообщал УНИАН, если Поветкин победит Вавжика, то осенью его будет ожидать поединок против Владимира Кличко.

В свою очередь Кличко уже сделал последний шаг к бою с россиянином, победив 4 мая итальянца Франческо Пьянету.